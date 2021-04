Il y a 10 ans, Philippe Gilbert commençait son quadruplé historique sur la Flèche Brabançonne

Il y a (déjà) 10 ans, Philippe Gilbert réalisait un printemps des classiques complètement incroyable puisque l’invincible Phil allait aligner quatre succès consécutifs : Flèche Brabançonne, Amstel Gold Race, Flèche Wallonne et Liège-Bastogne-Liège. Quelques semaines avant ce quadruplé, il s'était aussi adjugé les Strade Bianche ! On se remet en mémoire ce printemps fou, riche en émotions !

"La première chose qui me revient en tête quand je repense à cette course c’est cette belle attaque, à deux, avec Björn Leukemans ", confie Philippe Gilbert. "Je me rappelle qu’on était parti assez loin de l’arrivée. On avait très bien roulé tous les deux. Björn Leukemans était un coureur que j’appréciais beaucoup parce qu’il était volontaire dans ses relais et ça passait très bien".

Ce duo Gilbert/Leukemans s’est disputé la victoire dans un sprint qui a très rapidement tourné à l’avantage de Phil. "Je l’avais effectivement battu au sprint mais on avait très bien travaillé tous les deux. La Flèche Brabançonne est une belle course mais c’est en quelque sorte une course de deuxième niveau. Ce n’est pas parce qu’on gagne la Flèche Brabançonne qu’on a l’assurance de remporter l’Amstel Gold Race derrière. Mais c’est vrai que je me souviens avoir eu de très bonnes sensations sur cette course-là. Ce ressenti m’avait motivé et concentré sur l’Amstel qui arrivait quatre jours plus tard", conclut Philippe Gilbert.

Une classique néerlandaise qui fera l’objet de notre troisième épisode consacré au printemps 2011 de Gilbert. Encore quelques jours de patience pour revivre d’autres émotions.