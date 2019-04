"Il faudra miser sur Gilbert à Liège mais aussi sur Wellens...et Lambrecht"

Alaphilippe et Fuglsang - © YORICK JANSENS - BELGA

1. Cette course n'aurait pas dû échapper à Alaphilippe ou Fuglsang. Ce ne fut pas le cas. A cause de qui?

A cause d'un petit groupe qui est sorti. Matthews est sorti et ça a lancé une poursuite à laquelle plus personne ne croyait. A six kilomètres du but, les poursuivants étaient encore à cinquante secondes...et puis les deux hommes de tête ont commencé à se regarder. Mathieu van der Poel a développé la puissance qu'on lui connait pour prendre la troisième place mais ils sont revenus tellement fort que dans un sprint lancé de très loin, il déborde tout le monde de façon incroyable.