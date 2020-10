"Il est temps que cette saison cycliste se termine, le Covid a amené de la nervosité supplémentaire..."

Yves Lampaert a remporté mercredi Bruges-La Panne, la dernière course cycliste d'un jour de la saison. Ne reste plus que le Tour d'Italie, qui s'achève ce dimanche, et le Tour d'Espagne, programmé jusqu'au 8 novembre. C'est donc la quille pour un paquet de coureurs... la plupart usés mentalement par une saison ramassée sur trois mois et encadrée par de nombreuses contraintes sanitaires.

Pour beaucoup, c'est donc le soulagement ! Samuël Grulois en a parlé avec le patron de l'équipe Bingoal-Wallonie-Bruxelles, Christophe Brandt, et deux de ses coureurs, le Hennuyer Jonas Castrique (toujours sous contrat l’an prochain) et le Brabançon Lionel Taminiaux (qui défendra en 2021 les couleurs d’Alpecin-Fenix).

Si on devait vivre deux saisons comme ça, oui ce serait une catastrophe pour les coureurs. Et encore plus pour les organisateurs. Dans ma tête, j’ai l’impression qu’une fois le Nouvel An arrivé, tout cela sera terminé… mais ça va encore continuer. (Jonas Castrique)

Jonas Castrique

" J’imagine que cette situation est horrible pour plein de gens, pour toutes les personnes qui travaillent dans un contexte stressant. Chez nous, c’était la catastrophe pendant trois mois avec plein de courses qui sont tombées à l’eau. On préparait une épreuve et puis, patatras, l’épreuve était annulée et la préparation perturbée. Une semaine avant Bruges-La Panne, on ne savait toujours pas si la course aurait lieu. Si on devait vivre deux saisons comme ça, oui ce serait une catastrophe pour les coureurs. Et encore plus pour les organisateurs. "

" Avant de courir La Panne mercredi, j’ai dû être testé lundi pour avoir le résultat au plus vite et donc l’autorisation de participer… ce sont des choses, plein de choses supplémentaires, à prendre en compte dans l’exercice de notre métier, dans la préparation des courses, et ce n’est pas simple. On se dit évidemment qu’on ne fait pas tout ça pour rien ! Ce virus est dangereux et on sait tous qu’on peut le choper n’importe tout. On a peur de rentrer dans nos familles. Dans ma tête, j’ai l’impression qu’une fois le Nouvel An arrivé, tout cela sera terminé… mais ça va encore continuer. Notre équipe, par exemple, reporte le stage de décembre à janvier. Et il semble bien que les courses du printemps ressembleront à celles de l’automne. "

On sent beaucoup de coureurs heureux d’en avoir fini, heureux de rentrer à la maison. Mais on perçoit un peu moins le relâchement des autres années quand on pouvait sortir avec des amis pour fêter la fin de saison. (Lionel Taminiaux)

Lionel Taminiaux

" Je suis super content qu’on ait pu faire des courses ! Depuis fin juillet, il y a évidemment eu le Tour de France mais également un tas de plus petites courses. La contrainte de porter un masque avant et après n’était pas, pour moi, une grosse contrainte. En revanche, c’est autre chose pour le public qui souvent ne pouvait même pas venir nous voir. Je vous avoue que je me pose des questions pour 2021. Sera-ce comme avant ou bien y aura-t-il encore des mesures strictes et draconiennes pour éviter les rassemblements ? "

" En général, en octobre, c’est vrai qu’il y a comme un petit air de fin d’année scolaire dans le peloton. C’est différent ici. On sent beaucoup de coureurs heureux d’en avoir fini, heureux de rentrer à la maison. Mais on perçoit un peu moins le relâchement des autres années quand on pouvait sortir avec des amis pour fêter la fin de saison, avec des connaissances qu’on ne voit pas souvent pendant l’année par manque de temps. Mais voilà, tentons déjà de profiter de notre famille en prenant les bonnes précautions. "

Il est malheureusement plus que temps que la saison se termine. Ce contexte et cette crainte de l’inconnu ont provoqué une forme de nervosité supplémentaire en cette fin d'année déjà chargée et dense. (Christophe Brandt)

Christophe Brandt

" Ça use nerveusement quand, tous les trois ou six jours, les coureurs sont soumis à des tests pour savoir s’ils peuvent rouler ou non ! Et puis, il y a déjà tout simplement les mesures à appliquer dans nos vies au quotidien. On parle beaucoup de bulles mais les coureurs ne vivent pas 24 heures sur 24 ensemble même si les courses étaient relativement rapprochées dans le calendrier remanié, ce qui a permis de limiter les rapports sociaux avec d’autres personnes. Mais oui, clairement, c’est fatiguant de devoir toujours faire attention et de porter un masque. Et puis, l’absence de public rend notre sport tristounet même si on a eu cette chance de pouvoir courir. D’ailleurs, le cyclisme fait partie des sports qui s’en tirent le mieux. "

" Il est malheureusement plus que temps que la saison se termine. On l’entend dans les news ces derniers jours : la situation s’est encore aggravée depuis la semaine passée, il y a de plus en plus de cas. Et puis, par rapport au printemps, nous nous sentons plus concernés car avons tous des proches touchés, ou bien des personnes côtoyées. Et donc oui, il est temps pour les acteurs du monde cycliste de passer à une forme de repos ! Il faut essayer de ne pas pénaliser le sport. C’est vrai qu’il n’est jamais agréable d’apprendre qu’on a eu des contacts avec une personne infectée. Même si chez les sportifs de haut niveau avoir le virus a rarement des conséquences directes sur la santé, il y a toujours le risque de contaminer les autres, dans un bus, dans une chambre d’hôtel… Et puis, il y a surtout cette peur de l’inconnu car être infecté ne se concrétise pas de la même manière chez chacun. Pour certaines personnes, c’est très grave mais c’est plus minime pour d’autres. Ce contexte et cette crainte de l’inconnu ont provoqué une forme de nervosité supplémentaire en cette fin d'année déjà chargée et dense. "

" Concernant 2021, c’est encore un peu flou. On essaie d’être un peu plus prudent qu’habituellement. Normalement, on part en stage en Espagne au mois de décembre. Ce sera clairement compliqué dans le contexte actuel. Nous n’avons aucune assurance de pouvoir nous déplacer jusque-là et de loger à l’hôtel. On va donc prendre notre temps pour décider. Il y a malheureusement une incertitude autour de notre programme qui sera de toute façon moins élaboré que prévu. On espère néanmoins pouvoir repartir quasi normalement au mois de janvier et entamer la prochaine saison dans les meilleures conditions sportives possibles même si ce sera peut-être encore sans public comme ces dernières semaines. "