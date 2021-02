Ian Stannard devient directeur sportif de l'équipe britannique Trinity

Trois mois après avoir été contraint de mettre fin à sa carrière active, Ian Stannard a un nouvel emploi. Le Britannique de 33 ans devient directeur sportif de Trinity Racing, l'équipe continentale britannique qui, jusqu'à cette année, avait sous contrat le grand talent Tom Pidcock. Stannard a signé un contrat pour "plusieurs saisons".

Le Britannique, vainqueur du circuit Het Nieuwsblad en 2014 et 2015, souffre de polyarthrite rhumatoïde, une maladie auto-immune qui provoque une inflammation des articulations. C'est pourquoi il a officiellement mis fin à sa carrière de coureur au début du mois de novembre.

Dans le communiqué de presse de sa nouvelle équipe, Stannard déclare : "Trinity Racing est devenu en peu de temps l'une des principales équipes de formation en Europe. Je suis impatient de commencer dans mon nouveau rôle. Nous avons un groupe impressionnant de coureurs, avec des gens comme Ben Healy et Thomas Gloag. Ils peuvent s'appuyer sur le succès qu'ils ont eu l'année dernière dans certaines grandes courses de U23. J'ai également hâte de découvrir des disciplines comme le mountainbike et les courses sur gravier. En tant que pro dans une équipe du WorldTour, je n'avais souvent le temps pour cela qu'en hiver. Avec mon expérience, je veux améliorer les jeunes coureurs et obtenir des résultats dans tous les domaines."