Honoré après le doublé Deceuninck : "Nous n'avons pas décidé qui gagnerait, cela n'a pas d'importance"

Mikkel Honoré, 24 ans, a décroché vendredi la deuxième victoire professionnelle de sa carrière. Le Danois a franchi la ligne d'arrivée de la cinquième étape à Ondarroa juste devant son équipier Josef Cerny, avec qui il s'était échappé. "La manière dont nous avons gagné rend cela spécial", a expliqué Honoré.

"Je suis très heureux de cette victoire", a commenté le Danois. "C'est très spécial de gagner de la sorte. Je n'ai presque pas de mots. Aujourd'hui, Josef méritait autant que moi de monter sur le podium. Il était si fort, c'est incroyable. Toute la journée, le tempo a été très élevé dans notre groupe de tête. Sur cette dernière montée, nous sommes partis. Seul Julien Bernard a pu nous suivre. Nous devions encore le lâcher."

Honoré et Cerny ont profité d'une dernière bosse pour fausser compagnie à Bernard. Ils se sont présentés ensemble vers l'arrivée, ont levé les bras au ciel et Honoré a franchi la ligne juste avant Cerny. "Nous n'avons pas vraiment décidé qui franchirait la ligne en premier, que ce soit lui ou moi cela n'avait pas d'importance. C'est ainsi que ça s'est passé", a expliqué le Danois.

L'objectif des deux coureurs du "Wolfpack" était de lâcher Bernard. "Il est très rapide au sprint", confirme Honoré. "Le plan était d'essayer quelque chose sur cette bosse. J'ai attaqué et après j'ai entendu dans l'oreillette que Josef aussi avait réussi à le larguer. Et donc, nous avons roulé ensemble jusqu'à l'arrivée. C'est probablement l'un des meilleurs plus beaux moments de ma carrière, franchir la ligne avec un équipier."