Hommage à son papa, pique à Anderlecht, Evenepoel s'offre une sortie "souvenirs"

Après sa sortie de 300 km, Remco Evenepoel voulait relever le défi lancé par une radio flamande de gravir dix fois le Mur de Grammont. Mais comme il ne voulait pas que les gens viennent le voir, il a choisi une autre option.



Il a placé son deuxième challenge sous le signe du souvenir. "Je vais passer par des lieux qui ont marqué ma vie", explique-t-il sur Instagram.

Le réservoir bien rempli par des pancakes au miel, le coureur de Deceuninck-Quick Step a pris la direction de Namur et de sa Citadelle. Une manière de rendre hommage à son papa, vainqueur du Grand Prix de Wallonie en 1993. "Seuls les grands noms peuvent gagner ici, j’espère le faire un jour".



Des remerciements piquants à Anderlecht



Remco a ensuite mis le cap sur Bruxelles, son Atomium et sa Grand-Place. Il espère que le Tour de France reviendra à Bruxelles. Dans l’album souvenir, Neerpede – le centre de formation d’Anderlecht – occupe une place importante. "J’ai passé onze ans de ma vie ici. Les dernières années ont été les plus difficiles. Si je suis honnête, ils ont essayé de me casser mentalement. Mais avec le recul, ça m’a rendu plus fort. Donc, je les remercie. Je suis plus fier de porter ce maillot et j’ai plus de fun sur le vélo".



Après un détour par ses anciennes écoles, Evenepoel s’est arrêté devant le "mur de Remco" à Schepdaal où une fresque en l’honneur de ses deux titres mondiaux juniors a été peinte. "J’ai la chaire de poule à chaque fois que je passe devant".