Hommage à Maxime Monfort qui a pendu son vélo au clou entouré de ses enfants

Maxime Monfort a couru sa dernière course ce dimanche, lors de la Famenne Ardenne Classic à Marche-en-Famenne. Le coureur a symboliquement pendu le clou lors d'une petite cérémonie en son honneur, entouré de ses enfants. Après seize ans de cyclisme au plus haut niveau, il a terminé sa course entouré de sa famille et de ses amis. Un moment forcément très émouvant pour le Nadrinois.

"Je n'ai pas été trop marqué par l'émotion dans la course, heureusement je pense. Je me suis concentrée sur la course, on avait une belle équipe. C'est une belle course. J'ai essayé de faire le maximum. A 300 mètres, quand mon travail était terminé c'est là que j'ai ressenti vraiment les émotions. C'est bien que ça n'ait pas duré trop longtemps sinon je n'aurais pas pu tenir le coup. C'est bien comme ça."