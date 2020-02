Hoet et Monsieur offrent une nouvelle médaille à la Belgique aux Mondiaux de para-cyclisme

L’épreuve du sprint des tandems féminins marquait la fin des mondiaux de Paralympic Team Belgium. Griet Hoet (malvoyante) et Anneleen Monsieur (guide) viennent d’y prendre la médaille d’argent. Le tandem offre donc une dernière (la troisième) médaille à la Belgique.



Les Para-Cycling Track World Championships se terminent à Milton au Canada.



Notre tandem féminin a réalisé un très beau parcours dans la très stratégique et nerveuse épreuve du sprint. Qualifiée pour les quarts de finale grâce au troisième meilleur chrono, elles y ont battu nettement les Polonaises Angelika Biedrzycka et Edyta Jasinska. Les Brésiliennes Marcia Ribeiro Goncalves et Maria Tereza Muller étaient ensuite les adversaires de nos compatriotes lors de la demi-finale. Le duo Belge a pris le dessus dès la première manche et a plié le match lors de la deuxième, en s’imposant facilement.



En finale, les Belges ont affronté le redoutable duo britannique composé de l’athlète malvoyante Sophie Thornhill et de sa guide Helen Scott, championnes du monde en titre. La puissance des Britanniques ne laissa malheureusement pas de doute sur l’issue de la rencontre. Hoet et Monsieur s’inclinèrent, sur un score de deux manches à zéro.



Cette médaille est la troisième pour Paralympic Team Belgium, après le titre de champion du monde lors du 3km poursuite individuelle pour Ewoud Vromant, ainsi qu’une troisième place pour le duo Hoet-Monsieur dans cette même épreuve.



Un peu plus tôt dans la journée, Diederick Schelfhout avait participé au scratch en classe C3, terminant à la 9ème place. Niels Verschaeren était lui aussi aligné sur le scratch en classe C5 et se classa en 14ème position.