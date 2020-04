Hinault : "Tant que la pandémie n'est pas terminée, on ne peut pas organiser le Tour !"

Bernard Hinault était l’invité exceptionnel du Journal des Sports de VivaCité ce dimanche, quarante ans après son incroyable succès sur Liège-Bastogne-Liège. Une édition 1980 marquée par le froid et la neige.

Bernard Hinault, qui avait déjà remporté la Doyenne en 1977, c’est aussi cinq Tours de France, trois Tours d’Italie, deux Tours d’Espagne, deux Tours de Lombardie, un Paris-Roubaix, un titre de champion du Monde… et on en passe !

"Public relation" d’ASO (Amaury Sport Organisation) jusqu’en 2016, il vit désormais, à 65 ans, une retraite méritée dans sa Bretagne natale. Ce qui ne l’empêche évidemment pas de rester très attentif à l’actualité cycliste. De la crise du coronavirus aux performances de Remco Evenepoel en passant par le report du Tour de France, Hinault a un avis sur tout. Et souvent, son avis est tranché. A lire et écouter sans modération !

Tout d'abord Bernard, question désormais habituelle pour chacun de nos interlocuteurs en cette période de pandémie : est-ce que vos proches et vous-même allez bien ?

"Oui oui, tout le monde va bien ! En faisant attention, en évitant de faire des bêtises, en évitant de sortir dans les endroits où l’on risque de croiser cette maladie… Tout se passe bien."

C’est trop dangereux. Il ne faut pas rigoler avec ça ! On n’a pas de médicament, on n’a pas de vaccin, on n’a rien.

Vous avez été l'un des premiers a osé dire tout haut ce que beaucoup pensaient tout bas : il faut reporter voire annuler le Tour de France. Il est officiellement reporté (NDLR : du 29 août au 20 septembre) mais franchement, personne ne peut garantir qu'il aura bel et bien lieu…

"Bien sûr que non ! Tant que la pandémie n’est pas terminée, on ne peut pas se permettre d’organiser le Tour ou n’importe quel autre événement sportif ! C’est trop dangereux. Regardez ce qui se passe dans certains pays un peu laxistes comme les États-Unis où on recense presque 50 000 morts… Il ne faut pas rigoler avec ça ! On n’a pas de médicament, on n’a pas de vaccin, on n’a rien. La ministre des Sports française (NDLR : Roxana Maracineanu) a proposé de faire le Tour en catimini, à huis clos. Mais comment faire ? Ce n’est pas possible. Au niveau de l’organisation, avec la presse mais sans la caravane, on est déjà à 3000 accrédités. Comment expliquer aux gens qu’ils ne peuvent pas venir sur le bord de la route regarder passer le Tour de France alors que 3000 personnes circulent ? Et puis, la maladie peut aussi toucher une de ces 3000 personnes-là… Des gens ont été contaminés sur le dernier Paris-Nice. Il ne faut pas jouer avec ça !"

A l’heure où l’on se parle, le Tour de France est donc reporté. Prônez-vous encore son annulation pure et simple ?

"Je ne prône pas son annulation à une seule condition : qu’il n’y ait plus de maladie ! Nous sommes au mois d’avril. On dit qu’on va déconfiner, déconfiner… On s’aperçoit que dans certains pays où on a rouvert les portes, ça repart de plus belle. On peut imaginer qu’un, deux ou trois pays parviennent à totalement éradiquer la maladie. Mais en faisant venir en France pour une compétition des sportifs des quatre coins du monde, comment garantir une sécurité sanitaire pour tous ?"

Le Tour, le Giro, la Vuelta en trois mois, avec les classiques intercalées : même si les coureurs vont évidemment choisir et ne pas tout courir, c'est un calendrier démentiel. Est-ce bien raisonnable ?

"Les coureurs font ce qu’ils veulent ! Ça ne sert à rien de dire que le calendrier est déraisonnable. Il est fait comme ça, c’est tout. C’est aux coureurs de choisir de courir ou pas. C’est incroyable ça ! Il faut que ce soit les autres qui prennent la décision pour les coureurs cyclistes…"

Mais le fait de ramasser toutes ces courses en un laps de temps réduit… On pourrait les annuler aussi ?

"Oui. Certaines épreuves seront d’ailleurs peut-être annulées parce qu’il n’y aura pas assez de coureurs, c’est tout."

Ou parce qu’il n’y aura pas de place dans le nouveau calendrier ?

"Oui, voilà."