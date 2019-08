Hermans toujours en position de force à la veille de l'arrivée au Tour de l'Utah

Notre compatriote Ben Hermans (Israel Cycling Academy) s'élancera dimanche de la dernière étape du Tour de l'Utah cycliste (2.HC) en position de leader. Le Limbourgeois de 33 ans a terminé seizième de la 5e et avant-dernière étape, samedi, longue de 128 kilomètres avec départ et arrivée à Canyons Village. La victoire d'étape est revenue à l'Australien Lachlan Morton (EF Education First), qui a battu dans un sprint à deux le Néo-Zélandais Hayden McCormick (Team BridgeLane).

Morton a fêté sa 5e victoire professionnelle à 27 ans. L'Australien a remporté toutes ses victoires jusqu'à présent en Utah. Il avait déjà remporté une étape en 2013 et trois ans plus tard deux étapes et le classement final.

Hermans prendra le départ de la dernière étape du Tour de l'Utah dimanche avec 46 secondes d'avance, sur un tracé vallonné de 125,9 kilomètres, avec départ et arrivée à Park City. Deux ascensions difficiles figurent sur le tracé.

Ben Hermans, lauréat du dernier Tour d'Autriche, avait terminé deuxième du Tour de l'Utah l'an dernier à 2:09 de l'Américain Sepp Kuss.