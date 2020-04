Henri Van Lerberghe, vainqueur du Tour des Flandres 1919 avec 14 minutes... et une bière d'avance

Le cyclisme des temps héroïques a cette saveur, qui parfois nous donne l'impression que le déroulé des compétitions se situe entre roman d'aventure et exploit sportif, dans un descriptif alliant effort physique de ces pionniers du cyclisme et anecdotes truculentes.

L'édition 1919 du Tour des Flandres est parfaitement dans cette lignée. Au lendemain de la Grande guerre, ce 3e Ronde de l'histoire se déroule sur des routes encore défoncées par le premier conflit mondial.

Ils sont 47 à Gand au départ de la course, organisée par l'Union vélocipédique belge. 47 dont le vainqueur de la dernière édition, le Belge Marcel Buysse, en 1914. Les autres favoris sont notamment Jules Van Hevel (futur vainqueur du Tour des Flandres en 1920, de Paris-Roubaix 1924, champion de Belgique 1920 et 1921), Albert Dejonghe (futur vainqueur de Paris-Roubaix 1922) ou Lucien Buysse, prototype du routier flandrien (et vainqueur du Tour de France 1926).

Les grands absents sont Jean Rossius (futur champion de Belgique en 1919), Jules Masselis (classé 5 fois dans le top 10 sur Paris-Roubaix) ou encore Odile Defraye (vainqueur du Tour de France 1912 et de Milan-Sanremo 1913).

Le départ est donné à 8h44 devant une foule énorme pour 230 kilomètres de course. Après un départ tranquille, un premier groupe de 22 se détache et passe en tête au pointage à Courtrai, à midi après 92 kilomètres. Ils sont déjà passés par Bruges et Roulers.

A 120 kilomètres de l'arrivée, entre Vichte et Ingooigem, un homme se détache: Henri Van Lerberghe. Il profite du durcissement du parcours, qui passe par le Tiegemberg et le Kwaremont, en direction de Renaix. Le coureur natif de Lichtervelde ne déroge pas à ses habitudes et confirme sa réputation "d'homme à la tête enflée" (comme l'écrit textuellement le journal L'auto le 24 mars 1919). Il en effet a l'habitude d'annoncer qu'il va rendre la vie dure à tous ses adversaires au départ des courses. Il attaque souvent de manière précoce mais rarement à raison et manque alors de répondant dans le final.

Une fois de plus, il donne tout. Et ce n'est pas un train à l'arrêt à un passage à niveau entre Ninove et Hekelgem qui va l'arrêter. Ni une ni deux, il n'hésite pas à ouvrir la porte du wagon pour passer par le train et continuer son parcours vers Alost.

Sur la ligne d'arrivée tracée sur le Vélodrome de Gentbrugge, le public est massé et enthousiaste. Il apprend avec déception l'abandon de Marcel Buysse mais s'enflamme quand on lui annonce qu'un homme est seul en tête, avec une avance très confortable.

Henri Van Lerberghe entre sur la piste vers 16h20. Il reçoit une ovation énorme et franchit la ligne avec 14 minutes d'avance, le plus grand écart jamais enregistré dans l'histoire de l'épreuve. La légende veut que celui aurait pu être encore plus grand. Il se serait arrêté à quelques centaines de mètres de la ligne pour aller siroter une bière fraîche, au plus grand dam de son manager, paniqué en ne le voyant pas arriver dans le vélodrome et obligé d'aller le chercher pour le remettre en selle. Un mythe finalement démenti par après et inventé par un journaliste de l'époque.