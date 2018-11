Hendrik Redant nouveau directeur sportif chez Dimension Data

La formation Dimension Data a engagé un nouveau directeur sportif en la personne de Hendrik Redant, révèle le site internet de l'équipe WorldTour.

Redant, 56 ans et originaire de Ninove, arrive en provenance de l'équipe United Healthcare pour laquelle il travaillait depuis 2012. Ancien coureur professionnel, il avait notamment remporté Kuurne-Bruxelles-Kuurne à deux reprises (1988 et 1990) et l'édition 1992 de Paris-Tours.

Chez Dimension Data, Redant trouvera un autre Belge, Julien Vermote. Serge Pauwels, qui évoluait dans la formation sud-africaine la saison dernière, a déménagé dans l'équipe CCC de Greg Van Avermaet.

En 2019, Redant aura sous ses ordres des coureurs comme Mark Cavendish, Edvald Boasson Hagen, Louis Meintjes ou encore les nouveaux venus Roman Kreuziger, Giacomo Nizzolo et Enrico Gasparotto.