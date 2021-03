Healthy Ageing Tour : Jolien D’hoore empoche la première étape sur le circuit d’Assen

Jolien D’hoore (SD Worx) a remporté la première étape du Healthy Ageing Tour. L’ancienne championne de Belgique a imposé sa pointe de vitesse sur le circuit automobile d’Assen au terme de 126 kilomètres de course.



Notre compatriote a devancé Alice Barnes (Canyon-Sram) et Karlijn Swinkels (Jumbo-Visma). La très rapide Lorena Wiebes (Team DSM) a chuté dans l'emballage final (après avoir touché la roue arrière de Barnes ?).



Daniek Hengeveld a tenté de résister au retour du peloton. Elle avait encore 25 secondes d'avance à 5 kilomètres de l'arrivée. Mais elle a finalement a été reprise et n'a pas pu éviter un sprint massif.



D’hoore, qui raccrochera en fin d’année, a décroché son premier succès de la saison, le 49e de sa carrière. Elle endosse également le maillot de leader de cette épreuve néerlandaise qui compte trois étapes. Elle possède 4 secondes d'avance sur Barnes, 5 sur Lisa Brennauer (Ceratizit), qui a glané des bonifs durant l'étape, et 6 sur Swinkels.



"C'était épique et la vitesse était très élevée. Je suis très heureuse d'amener la victoire à l'équipe. Je voulais tenter ma chance et j'ai pu compter sur une grande équipe", a réagi la médaillée de bronze des Jeux de Rio juste après la ligne.



Un chrono de 14,4 kilomètres est au menu de ce jeudi avant une dernière étape en ligne vendredi (115 km).