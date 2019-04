Guillaume Martin est en "forme grandissante" avant Liège-Bastogne-Liège

18e mercredi de la Flèche Wallonne au sommet du Mur de Huy, Guillaume Martin de l'équipe Wanty-Gobert abordera dimanche la 105e édition de Liège-Bastogne-Liège avec le sentiment d'une forme grandissante.

"Je peux être satisfait de mes récentes sorties et, notamment, de ma Flèche Wallonne, où j'ai montré que ma forme est grandissante, même si cette course n'est pas forcément celle qui me convient le mieux en termes de profil", a indiqué le grimpeur français. "Je me sens performant, j'ai eu d'excellentes sensations mercredi à Huy, c'est donc de bon augure pour Liège. Il y aura, dimanche, plus de 256 kilomètres à parcourir dans des conditions météo difficiles, des éléments qui sont à mon avantage. Je ne suis pas de nature à avoir une stratégie à suivre, j'aime bien improviser en fonction des sensations et de l'évolution de la course."