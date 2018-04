Guillaume Martin conduira Wanty-Groupe Gobert dans La Doyenne

L'équipe Wanty-Groupe Gobert mettra, ce dimanche à Liège-Bastogne-Liège (WorldTour), un terme à une longue campagne de classiques printanières. La formation dirigée par Hilaire Van Der Schueren sera conduite par le jeune grimpeur français Guillaume Martin, malade mercredi à la Flèche Wallonne.

Récent 3e du Tour du Finistère mais seulement 93e de la Flèche Wallonne suite à des problèmes gastriques, le Français Guillaume Martin sera le leader de l'équipe Wanty-Groupe Gobert sur les routes de Liège-Bastogne-Liège. Il avait gagné la version espoirs (U23) de l'épreuve liégeoise en 2015 avant de se classer 120e chez les professionnels en 2016 et 94e en 2017.

Guillaume Martin, 23e et 5e meilleur jeune du dernier Tour de France, connaît et apprécie les bosses ardennaises et entend s'y illustrer dimanche. "J'étais affaibli par des soucis gastriques sur la Flèche Wallonne et je l'ai immédiatement ressenti car je ne retrouvais pas mes sensations des dernières semaines", a indiqué Martin, 5 victoires au compteur. "Lors de la reconnaissance, les jambes tournaient mieux mais je n'aurai confirmation que ce dimanche d'être rétabli ou non. La distance ne me fait pas peur. Les pièges à éviter sont nombreux mais j'ai encore envie d'être présent avec les favoris dans le final. Je ne peux pas donner de place exacte car je manque de repères. Je me suis montré capable de lutter avec pas mal de coureurs présents dans le top 20 de la Flèche lors des dernières semaines."

La formation continentale professionnelle pourra également compter sur le Belge Xandro Meurisse, 2e du classement final du Circuit de la Sarthe début avril, derrière Guillaume Martin précisément.

La sélection Wanty-Groupe Gobert:

Guillaume Martin (Fra), Thomas Degand, Jérôme Baugnies, Fabien Doubey (Fra), Dion Smith (N-Z), Xandro Meurisse, Marco Minnaard (P-B)