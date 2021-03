Guidon cassé de van der Poel au Samyn : Canyon demande aux coureurs de ne plus utiliser ce modèle de vélo

Ce mardi avait lieu le Samyn, la course d’ouverture en Wallonie. Une épreuve remportée au sprint par Tim Merlier l’équipier du Néerlandais Mathieu van der Poel au sein de l’équipe belge Alpecin-Fenix.

►►► À lire aussi : Van der Poel : "Je n’ai plus collaboré avec le groupe car mon guidon était cassé"

Le champion des Pays-Bas aurait aimé se battre pour la victoire mais son vélo l’a trahi. Mathieu van der Poel a cassé son guidon. Une image qui a fait le tour des réseaux sociaux et qui a fait réagir Canyon. Dans un communiqué de presse, le fabricant de vélo a demandé à tous les détenteurs de l’Aeroad d’arrêter de l’utiliser.

"Heureusement, Mathieu n’est pas tombé mardi ", a déclaré Armin Landgraf, le PDG de Canyon. " Mais nous voulons être sûrs à 100% que rien ne peut arriver à qui que ce soit. Pour cela, nous devons d’abord connaître la cause de cette casse. Nous nous engageons à fournir aux modèles Aeroad touchés un guidon qui répond à toutes les exigences de qualité et de sécurité dès que possible. "

Un retrait provisoire pour permettre à Canyon de comprendre ce qui s’est passé avec le vélo de Mathieu van der Poel sur le Samyn. Ce qui interpelle le fabricant allemand, c’est que le Néerlandais n’a pas chuté et que la casse du cintre s’est produite en roulant. Dans le peloton trois formations roulent avec les bécanes allemandes, Alepin-Fenix, Movistar et Arkéa-Samsic.

Pour Adrie van der Poel, ce n’est pas un problème qu’on devrait retrouver sur tous les modèles Aeroad. " À Kuurne-Brussel-Kuurne, Mathieu a percuté une voiture avec le même guidon. Et au Samyn, il a roulé dans un gros trou, provoquant le pincement de son guidon " a déclaré le Papa de Mathieu chez nos confrères d’Extra Time Koers sur la VRT.

L’Aeroad a été lancé en fin d’année dernière. Canyon a mis à disposition d’autres vélos pour que les trois équipes équipées de ce modèle puissent attaquer sereinement les Strade Bianche ce samedi.