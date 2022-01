Groupama FDJ : Pinot au départ du Tour de France avec l'objectif d'un podium pour l'équipe, Démare au Giro

Thibaut Pinot sera bel et bien au départ du 109e Tour de France de l'histoire en juillet prochain à Copenhague. Après avoir fait l'impasse sur La Grande Boucle en 2021 au profit du Giro (qu'il n'a finalement pas pu disputer), Pinot reviendra avec de l'ambition sur les routes françaises et tentera de faire oublier son calvaire de 2020. À son palmarès, il possède trois victoires d'étape dans la course emblématique.

Rappelez-vous, le Français de la Groupama-FDJ avait chuté lors de la toute première étape du Tour à Nice. Une étape rocambolesque marquée par des chutes de pluie particulièrement importante où de nombreux coureurs avaient connu des dégâts. Après cela, le coureur avait trainé ses douleurs tout le long de la course, dont il a terminé 77e, mais également tout au long de la saison dernière. Il n'avait d'ailleurs pas pu prendre le départ du Giro, initialement sur son programme.

Son retour sera donc un petit événement pour les fans du Français, et il ne revient pas pour faire de la figuration : " Je veux retrouver mon niveau et gagner des courses. Je veux redevenir le coureur d’avant ma chute sur le Tour 2020. Le Tour de France sera le point d’orgue de ma saison avec cet objectif commun : un podium sur les Champs Elysées. " Une place sur le podium qui pourrait être occupée par David Gaudu, également annoncé par l'équipe sur ce Tour 2022 : " Je veux transformer les top 10 en top 5, les top 5 en podiums et les podiums en victoires. Le Tour de France sera l’objectif majeur de ma saison, j’y vais avec l’équipe pour viser le podium du classement général. "