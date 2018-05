Groenewegen remporte la première étape du Tour de Norvège

Le Néerlandais Dylan Groenewegen (LottoNL-Jumbo) est le premier leader du Tour de Norvège (2.HC) cycliste. Il a remporté mercredi la première étape au sprint à Horten, devancant le Norvégien Sondre Holst Enger (Israël Cycling) et l'Espagnol Jon Aberasturi (Euskadi-Murias) après 186 kilomètres de course. Les Belges Pieter Vanspeybrouck (Wanty-Groupe Gobert) et Kevin Deltombe (Sport Vlaanderen-Baloise) ont respectivement terminé 4e et 6e.

Quatre équipes belges ont emmenés quinze compatriotes au départ du Tour de Norvège, mais aucun d'entre eux n'a joué un rôle majeur lors de cette première étape. La course a rapidement été animée par une échapée composée des locaux Vangstad, Lukkedal, Brekke Flotten et Resell.

Juste avant d'entamer les deux tours à Horten, les fuyards ont été rattrapés par le peloton. Quelques chutes ont perturbé la course mais n'ont pas concerné les deux principaux candidats à la victoire Dylan Groenewegen et Kristoffer Halvorsen (Sky). Groenewegen, plus véloce que ses concurrents, a tenu son rang de favori. Le vainqueur de Kuurne-Bruxelles-Kuurne, 27 victoires professionnelles au compteur, a pris le dessus sur Enger et Aberasturi. Quant à Halvorsen, jeune Norvégien de 22 ans, il a dû se contenter de la 10e place.

Jeudi, Groenewegen aura des difficultés à défendre son maillot dans une étape de 146 kilomètres au profil accidenté entre Hønefoss et Asker qui se termine par une ascension finale. Le Tour de Norvège se ponctuera dimanche. En 2017, le local Edvald Boasson Hagen avait inscrit son nom au palmarès de l'épreuve pour la troisième fois après des succès en 2012 et 2013.

Classement de la 1ère étape:

1. Dylan Groenewegen (NED/Lotto NL) en 4h 33:54.

2. Sondre Holst Enger (NOR/ICA) m.t.

3. Jon Aberasturi (ESP/EUS) m.t.