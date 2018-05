Greipel s'offre la deuxième étape des Quatre Jours de Dunkerque devant Dupont

L'Allemand André Greipel (Lotto-Soudal) a remporté au sprint ce mercredi la deuxième étape des Quatre Jours de Dunkerque, disputée sur la distance de 173,3 kilomètres entre Le Quesnoy et Soissons. Le Gorille de Rostock a devancé le Belge Timothy Dupont (Wanty-Groupe Gobert) et le Français Bryan Coquard (Vital Concept).

André Greipel, victime d'une fracture de la clavicule sur les routes de Milan-Sanremo, est donc efficace dès son retour à la compétition et signe son troisième succès de la saison après ses deux victoires au Tour Down Under en janvier dernier. Il s'agit de sa 150ème victoire depuis ses débuts chez les professionnels.

Vainqueur de la première étape mardi, Marc Sarreau (Groupama-FDJ) cède le maillot rose de leader de l'épreuve à son compatriote Bryan Coquard, qui le devance désormais de deux secondes.