Greipel roi des succès, Froome et Nibali as des podiums et le stakhanoviste De Gendt : les chiffres marquants de la décennie

Entre les deux, on retrouve sans surprise Peter Sagan et ses 113 victoires 'tout terrain'. Marcel Kittel (90) et Elia Viviani (79) complètent le top 5. Seuls deux non-sprinteurs figurent dans le top 10 : Alejandro Valverde (67) et Tony Martin (58). Premier Belge, Philippe Gilbert est 14e avec 53 victoires.

Le site spécialisé procyclingstats.com a d’ailleurs fait le compte en consultant sa base de données : les deux sprinteurs sont 1er et 3e dans le classement des cyclistes les plus victorieux de la dernière décennie (2010-2019). Le 'Gorille de Rostock' a conquis 117 des 156 victoires obtenues dans sa carrière durant cette période. Cavendish a lui récolté 95 bouquets avec notamment son titre de Champion du monde (2013) et ses 20 succès au Tour de France.

A respectivement 37 et 34 ans, André Greipel et Mark Cavendish vont se remettre en jeu en 2020. L’un en entamant une nouvelle aventure chez Israël Start-Up Nation, l’autre en signant chez Bahrain-Mclaren. Un nouveau challenge pour deux vétérans qui ont marqué la dernière décennie avec leur domination dans les sprints.

Au-delà du nombre de victoires, d’autres chiffres significatifs valent la peine d’être relevés comme par exemple le nombre de podiums sur les Grands Tours. Deux coureurs se partagent la première place. Christopher Froome et Vincenzo Nibali avec 11 podiums chacun. Le Britannique peut compter sur 7 victoires, 3 deuxièmes places et une 3e. Le Sicilien a gagné 4 Grands Tours, a terminé 3 fois deuxième et 3 fois troisième. Derrière eux, Nairo Quintana et Alejandro Valverde comptent 6 podiums. Le record de podiums sur les Grands Tours est détenu par Jacques Anquetil (13) devant Felice Gimondi, Bernard Hinault et Eddy Merckx (12).

Sur les courses d’un jour, le Roi des succès s’appelle Peter Sagan avec ses 23 victoires, une de plus que Philippe Gilbert. Pourtant, selon les statistiques de Procyclingstats, c’est bien Greg Van Avermaet qui est le plus performant lors des efforts d’un jour avec 9332 points accumulés. Souvent placé, le Waaslandien a conquis 11 victoires sur les courses d’un jour.

Enfin, une dernière statistique met en valeur les stakhanovistes du peloton. Avec 875 jours de course, Thomas De Gendt est le coureur qui a roulé le plus de jours dans le peloton lors des dix dernières années. On comprend mieux pourquoi l’inusable rouleur de Lotto Soudal aime fuir le peloton et s’offrir de longs instants de solitude en tête de la course !