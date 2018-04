Grégory Habeaux met un terme à sa carrière

Grégory Habeaux a décidé de mettre un terme à sa carrière de coureur cycliste professionnel. Des raisons médicales ont contraint le coureur liégeois de 35 ans à arrêter le sport à haut niveau. Grégory Habeaux restera actif au sein de son équipe, a indiqué son équipe WB-Aqua Protect-Veranclassic mercredi.

Des problèmes d'ordre cardiaque ont contraint Grégory Habeaux à tirer un trait en-dessous de 14 ans de carrière professionnelle. Des symptômes de tachycardie avaient perturbé son évolution depuis novembre dernier.

Grégory Habeaux avait commencé sa carrière professionnelle en 2005 au sein de l'équipe Landbouwkrediet-Colnago (2015/16). Il était ensuite passé dans les rangs de Jartazi Promo Fashion (2017), de Mitsubishi-Jartazi (2008) de Verandas Willems (2009-2001), d'Accent Jobs (2012-13) et de Wanty-Groupe Gobert (2014) avant d'intégrer le groupe 'Wallonie-Bruxelles' en 2015 où il était capitaine de route et où il restera désormais actif dans d'autres fonctions.

"La décision d'arrêter était difficile", a expliqué Grégory Habeaux. "J'avais déjà eu une alerte en novembre dernier, une tachycardie soudaine. J'ai passé les examens d'usage et j'ai reçu un premier feu vert mais j'ai très vite senti que je ne revenais pas au niveau. J'ai eu une nouvelle faiblesse à Paris-Troyes, une autre à l'entraînement, le 19 mars dernier où j'ai connu un gros coup de mou. J'ai fait mes exercices respiratoires, j'ai rejoint l'arrivée de la séance et j'ai déposé mon vélo en disant 'j'arrête'. Par prudence. Je reste au sein de l'équipe que je remercie pour sa confiance ces dernières années. J'ai déjà accompagné le groupe au Circuit de la Sarthe, à la Flèche Brabançonne et je serai au Tour de Croatie, en attendant la suite de mon nouveau programme".