Greg Van Avermaet vise le Tour des Flandres avec sa nouvelle équipe AG2R Team Citroën

Chez AG2R, il retrouvera notamment son ami Oliver Naesen : "On se connait depuis huit ou neuf ans. Tout avait commencé lors d'une sortie en VTT avec mon cousin. Oliver était jeune mais il m'avait déjà impressionné. Et on est devenus amis. On s'entraîne ensemble déjà quand je suis en Belgique et là nous voilà dans la même équipe. C'est une bonne chose pour moi, il me permet de déjà connaître un peu l'équipe."

A 35 ans, Greg Van Avermaet se lance un nouveau défi en rejoignant l'équipe AG2R Team Citroën : "Je peux encore remporter de grandes courses dans ce maillot", a-t-il d'emblée déclaré. "Mais j'espère surtout vivre une année 'normale', sans Covid." S'il lui a fallu un peu plus de temps que prévu pour se remettre de sa lourde chute à Liège-Bastogne-Liège ("Mais là tout va mieux", confirme le coureur belge), Van Avermaet découvre un environnement de travail dans lequel il se sent déjà bien : "Ce n'est pas évident d'arriver dans une nouvelle structure, surtout que nous n'avons pas eu de vrai stage encore. Mais j'arrive dans une très bonne structure, dans une équipe qui a beaucoup d'expérience. Je suis très content, même si tout est nouveau, ça se passe bien."

Le Ronde en ligne de mire

La formation française semble effectivement bien armée pour les courses d'un jour. Mais quid du rôle de leader ? "Ce sont de toute façon les résultats et la condition qui dicteront la stratégie. Pour moi ce n'est pas vraiment important d'être seul leader ou de partager les responsabilités. Ce que je veux, c'est faire de bons résultats. J'espère pouvoir gagner des grandes courses, ce qui n'a pas été possible ces dernières saisons mais avec Oliver et Bob notamment, ça pourrait être plus facile." Et quand il parle de grandes courses, Greg Van Avermaet ne peut s'empêcher d'en pointer une en particulier : "Le Tour des Flandres est sans doute mon objectif n°1, surtout après cette édition 2020 que je n'ai pas pu rouler à cause de ma chute à Liège. Je rêve des Monuments en général, Roubaix aussi. Mais si je peux choisir une course, bien sûr c'est le Ronde."

Le Belge craint-il les jeunes loups aux dents longues, cette nouvelle génération incarnée cette saison par Wout Van Aert et Mathieu Van der Poel principalement ? "Ce ne sera pas facile de les battre, c'est vrai. Sur des courses comme les Classiques, normalement c'est le plus fort qui gagne. Le plus important ce sera d'avoir la bonne condition. Et puis entouré d'une bonne équipe, tout sera possible. Wout et Mathieu sont de grands talents, mais ils n'ont aussi que deux jambes, après tout !"