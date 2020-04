Greg Van Avermaet remporte le 1er Tour des Flandres virtuel - © Tous droits réservés

Greg Van Avermaet remporte le 1er Tour des Flandres virtuel - Tour des Flandres 2020 - 05/04/2020 Le Belge Greg Van Avermaet a remporté ce dimanche le premier Tour des Flandres virtuel. Le champion olympique s'est isolé seul en tête dans la dernière difficulté du jour, le Paterberg. Oliver Naesen a pris la deuxième place, Nicolas Roche la 3e. Treize stars du peloton, chez eux, sur leurs rouleaux et interconnectés à distance, se sont affrontées pour remporter le Tour de Flandres virtuel 2020. Alberto Bettiol, le tenant du titre dans le réel, a fait face à Remco Evenepoel, Greg Van Avermaet, Wout van Aert, Jasper Stuyven, Tim Wellens, Thomas De Gendt, Oliver Naesen, Yves Lampaert, Zdenek Stybar, Michael Matthews, Nicolas Roche et Mike Teunissen. Au menu de cette course virtuelle, les 32 derniers kilomètres de Renaix à Audenarde. Une heure de course avec trois bergs à gravir, d'abord le Kruisberg avant le mythique enchaînement Vieux Quaremont-Paterberg. Une course où se sont mêlées les images virtuelles des coureurs sur le parcours du Ronde et des images réelles filmées au domicile des cyclistes sur leur home-trainer.