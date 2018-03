Greg Van Avermaet leader des BMC sur la Primavera

Greg Van Avermaet sera le leader de l'équipe BMC samedi à Milan-Sanremo. Le champion olympique a terminé 20ème de Tirreno Adriatico mardi. Il va rester en Italie jusqu'à la Primavera samedi.

"Je me sens bien après Tirreno Adriatico. Je suis impatient de prendre le départ des classiques qui sont ma spécialité, déclare Van Avermaet dans un communiqué de BMC. Je pense que Milan-Sanremo est une loterie, mais je suis toujours motivé pour signer un bon résultat ici. C'est une course difficile mais je suis toujours dans la finale et j'espère donc un bon résultat samedi".

Le coureur belge a disputé dix fois Milan-Sanremo et a fini deux fois dans le top 10 (9ème en 2011 et 5ème en 2016).

On trouve un autre Belge dans la sélection BMC, Jürgen Roelandts, ainsi que l'Australien Simon Gerrans, vainqueur en 2012.

"Même si Van Avermaet est notre leader, Milan-Sanremo n'est pas une course où nous serons l'équipe favorite, avance Maximilian Sciandri, directeur sportif de BMC. Mais plusieurs sprinteurs seront absents, ce qui peut changer la donne. Greg s'est testé à plusieurs reprises sur Tirreno-Adriatico et sa condition semble bonne. Nous aurons une équipe expérimentée avec Simon Gerrans et Jürgen Roelandts. C'est peut-être une des équipes les plus fortes que nous ayons jamais eues autour de Greg, ce sera à nous de jouer samedi".

L'équipe BMC pour Milan-Sanremo :

Alberto Bettiol (Ita), Damiano Caruso (Ita), Jempy Drucker (Lux), Simon Gerrans (Aus), Jürgen Roelandts (Bel), Michael Schär (Sui), Greg Van Avermaet (Bel)