Greg Van Avermaet "impatient" de découvrir les Hammer Series

Greg Van Avermaet s'alignera pour la première fois le week-end prochain au départ des Hammer Series. Le deuxième week-end de cette course à étape au format révolutionnaire se déroulera à partir de vendredi dans le Limbourg néerlandais. Pour Van Avermaet, il s'agira d'un retour à la compétition après un petit mois d'absence. Outre le champion olympique, la BMC a retenu trois autres Belges, à savoir Jürgen Roelandts, Nathan Van Hooydonck et Loïc Vliegen.

"Je suis impatient de participer aux Hammer Series", indique Van Avermaet qui s'est imposé début mai au Tour du Yorkshire. "A ce que j'en ai vu, ce seront trois jours de course très intenses. Mais ce sera amusant. Il s'agit d'une forme de course très dynamique, dont le but est d'inscrire des points pour l'équipe. Je pense que nous alignons un bon mix de coureurs au départ".

Le directeur sportif Klaas Lodewyck est également ambitieux. "Nous prendrons le départ avec une équipe solide", estime-t-il. "Au sprint, Van Avermaet et Gerrans devraient nous valoir des points. Et lorsque la route grimpera, on devrait pouvoir se distinguer aussi".

Les Hammer Series prennent de l'ampleur cette saison après des débuts réussis l'an dernier. Trois week-ends ont été dégagés : à Stavanger (25-27 mai), Sittard-Geleen (1-3 juin) et Zagreb (20-22 septembre). Le week-end dernier, c'est Mitchelton-Scott qui s'est imposé en Norvège.

Sélection BMC : Simon Gerrans (Aus), Jürgen Roelandts (BEL), Miles Scotson (Aus), Greg Van Avermaet (BEL), Nathan Van Hooydonck (BEL), Loïc Vliegen (BEL)