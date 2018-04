Greg Van Avermaet frustré, Dylan Teuns déçu après l'Amstel

Greg Van Avermaet a terminé 14e de l'Amstel Gold Race. "J'avais les jambes pour être avec les meilleurs mais je n'étais pas à l'avant. C'est un peu frustrant. C'est à coup sûr le résumé de mon printemps", a avancé le leader de l'équipe BMC.

"Ce n'est pas le résultat pour lequel j'étais venu. Quatorzième: je ne peux qu'être déçu. J'étais bien mais je n'ai pas sprinté pour la première place. C'est un peu frustrant", a déclaré Van Avermaet. "J'ai pensé attaquer au bon moment. J'ai creusé un petit trou, ce que je n'avais pas fait ce printemps. Rudy Molard n'a pas coopéré. Avec quelqu'un d'autre, cela aurait peut-être marché. Je me sentais bien et j'avais assez de forces dans les jambes pour suivre le rythme jusqu'au bout. Quand le groupe m'a récupéré, Alejandro Valverde est parti en contre directement et c'était impossible de suivre ces coureurs. J'ai attaqué une nouvelle fois sur le Bemelerberg mais quand les coureurs de devant sont en train d'attaquer, ce n'est pas facile de revenir."

"Si j'avais attendu au lieu de placer un démarrage, j'aurais été avec les hommes de tête. Ai-je pris la mauvaise décision? Je ne sais pas. J'ai eu de bonnes jambes pendant tout le printemps mais les résultats ne sont pas si bons. Attention, la condition était bonne. Je n'ai jamais été largué. J'ai roulé devant. Ce dimanche, la déception prend le dessus mais mes vacances commencent. Je vais me reposer un peu. Je reprendrai par le Tour du Yorkshire et le Tour de Suisse."

Son équipier, Dylan Teuns, 25e, était aussi déçu. "J'étais vraiment bien et je me suis montré la première fois dans le Keutenberg. J'aurais bien voulu que les coureurs qui m'ont accompagné collaborent mais ils sont restés dans la roue. J'ai peut-être démarré trop tôt. J'ai redémarré dans le Cauberg. C'était toujours la même histoire: tout le monde est resté dans la roue. J'ai de nouveau accéléré au sommet avec Julian Alaphilippe, en vain. Ensuite, Greg a essayé, sans plus de chance."