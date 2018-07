Greg Van Avermaet en route pour Dimension Data ?

Greg Van Avermaet pourrait changer de maillot la saison prochaine. Het Laatste Nieuws envoie le champion olympique chez Dimension Data.



Le vainqueur du World Tour 2017 sera libre en fin de saison et l'avenir de son équipe actuelle est toujours aussi flou. Ses dirigeants lui ont demandé un peu de patience en mars dernier. Mais les mois passent et la fumée blanche se fait attendre. Jim Ochowicz n'a pas encore déniché son nouveau sponsor principal (pour remplacer BMC). Le manager général de l'équipe américaine se montre pourtant confiant. Des discussions sont en cours et "le plan est toujours de conserver la licence World Tour avec un roster de 24 ou 25 coureurs".



Ce sera peut-être trop tard pour convaincre Greg Van Avermaet de prolonger l'aventure. Les autres équipes n'ont pas attendu pour se positionner. Selon Het Laatste Nieuws des contacts existent avec Dimension Data. Le projet serait d'autant plus intéressant que ... BMC pourrait équiper l'équipe sud-africaine. Golden Greg pourrait donc rouler sur le même cadre que ses 8 dernières années. Un avantage certain.



Sportivement, le coureur belge viendrait renforcer le groupe des classiques flandriennes aux côtés d'Edvald Boasson Hagen et Julien Vermote. Il pourrait emmener avec lui quelques hommes de confiance dont le Suisse Michael Schär.