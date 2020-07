Greg Van Avermaet en route pour Ag2r-La Mondiale

Le champion olympique Greg Van Avermaet va changer d’équipe la saison prochaine. Après 10 ans dans la structure de Jim Ochowicz (BMC puis CCC), notre compatriote est sur le point de s’engager avec Ag2r-La Mondiale. Il retrouvera Oliver Naesen son pote et compagnon d’entraînement au sein de la formation française.



Entre une équipe en quête de renouveau et un coureur en quête de stabilité. Le mariage a tout pour se finaliser. Ag2r-La Mondiale s’apprête à voir s’envoler Romain Bardet (Sunweb ?) et Pierre Latour (Direct Energie ?), ses leaders des dernières saisons. L’équipe va alléger sa masse salariale mais va devoir se réinventer. Et l’arrivée de Greg Van Avermaet, qui selon L’Equipe a proposé ses services, s’inscrit dans cette refonte.



Après avoir chassé, le podium et les étapes sur le Tour de France, les "Terre et ciel" pourraient se tourner vers les classiques et laisser le temps aux "pépites maison" d’éclore. En accolant, Greg Van Avermaet à Oliver Naesen, ils s’offriraient en tout cas un sacré duo.



Van Avermaet, également courtisé par Israel-Start Up Nation, était encore sous contrat pour un an avec CCC. Mais, selon nos informations, suite au retrait du sponsor polonais, Jim Ochowicz a fait sa voir à ses coureurs qu’il le libérait de leur obligation. Ils sont donc libres de s’engager où ils veulent à partir du premier août. GVA, qui ne veut pas revivre le stress de la fin 2018, aurait donc saisi l’opportunité.



Pour Golden Greg ce transfert, qui ne sera pas officialisé avant le 1er août, est intéressant à plus d’un titre. Sans doute lassé par les incertitudes répétées autour des sponsors et de l’avenir de son équipe, le Waeslandien trouverait de la stabilité. Ag2r-La Mondiale, la plus vieille équipe française du peloton, a des références en la matière. Et les partenaires commerciaux sont liés avec Vincent Lavenu jusqu’en 2023. Une fidélité et un engagement rares.



On suggère aussi que le fabricant de cycles BMC pourrait également débarquer. Greg a connu ses plus beaux succès avec les vélos suisses. Une petite motivation supplémentaire.