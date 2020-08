Greg Van Avermaet confirme son départ de CCC au terme de la saison

Greg Van Avermaet (CCC) ne roulera plus pour CCC la saison prochaine. Le champion olympique de Rio a confirmé son départ lors de la conférence de presse d'avant Milan-Sanremo.



Cette "séparation" après 10 années de vie commune n'est pas une surprise. "Je n'ai pas de nouvelles d'une nouvelle équipe, mais j'ai donné à mon manager le feu vert pour considérer d'autres équipes", a-t-il déclaré à la presse italienne. "Ce n'est pas un secret que nous n'avons pas d'options et que d'autres cartes sont maintenant à l'étude. J'espère avoir des éclaircissements d'ici quelques semaines, plusieurs équipes sont intéressées. Il est maintenant important de clarifier les choses".



Van Avermaet est cité avec insistance chez Ag2r-La Mondiale. L'équipe française, où évolue son ami Oliver Naesen, recevra le renfort de Citroën, un sponsor de poids.



Van Avermaet, également courtisé par Israel-Start Up Nation, était encore sous contrat pour un an avec CCC. Mais, selon nos informations, suite au retrait du sponsor polonais, Jim Ochowicz a fait sa voir à ses coureurs qu’il les libérait de leurs obligations.



Golden Greg comme ses équipiers étaient donc libres de s’engager où ils voulaient à partir du premier août.