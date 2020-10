Greg Van Avermaet au départ du Ronde ? La décision sera prise vendredi

Greg Van Avermaet prendra-t-il le départ dimanche à Anvers ou le champion olympique ne prendra-t-il pas le départ du 104e Tour des Flandres le dernier monument de la saison ? La décision sera prise vendredi au plus tard.



En effet, 72 heures avant le départ du Ronde, son équipe devra transmettre une liste de 9 noms à l'UCI et à l'organisateur : sept effectifs et deux remplaçants. Ce n'est qu'à partir de cette liste que les coureurs peuvent être choisis. L'inscription définitive se déroule la veille de la course. Chez CCC, on attend la décision de Greg Van Avermaet.

Le leader de l'équipe CCC, 35 ans, a chuté lourdement le 4 octobre dans Liège-Bastogne-Liège a souffert de plusieurs sérieuses blessures.

"Je ne peux pas dire pour l'instant si Greg Van Avermaet est assez bien rétabli pour faire la course dimanche ou non. Ce sera décidé par le staff médical en collaboration avec Greg. Vendredi au plus tard, car il faudra alors transmettre notre sélection de sept noms avec deux réserves", rapporte le directeur sportif Valerio Piva.

"La participation de Greg Van Avermaet n'a pas encore été décidée. L'Italien Matteo Trentin, l'Allemand Jonas Koch, l'Espagnol Francisco Ventoso, le Suisse Michael Schär et trois Belges, Gijs Van Hoecke, Nathan Van Hooydonck et Guillaume Van Keirsbulck, participeront au Tour des Flandres pour l'équipe CCC. Et nous verrons si Greg Van Avermaet sera sur cette liste lorsque la décision sera prise. Ce n'est qu'à ce moment-là que nous déterminerons notre stratégie pour le Tour des Flandres. Est-ce avec Greg et Matteo Trentin ou Trentin sera-t-il le seul leader ? Nous disputons le GP de l'Escaut demain. Nous ne pouvons pas avoir de contre-temps là-bas. Nous sommes trop serrés au niveau des coureurs. Nous avons une équipe en Italie, une équipe part pour la Vuelta et il y a une équipe ici en Flandre. Nous devons sortir du GP de l'Escaut sans encombre. Et vendredi, nous saurons si Greg Van Avermaet prendra ou non le départ du Tour des Flandres", a expliqué Valerio Piva.



Le champion olympique n'est pas des plus optimistes. "Il y a plus de chances que je ne participe pas. Avec mes sensations actuelles, je ne prendrai pas le départ. Je laisse encore quelques jours de repos à mon corps", a confié Golden Greg à Sporza.





Belga