Greg Van Avermaet a organisé un mini-stage dans sa maison de vacances en Ardenne

Greg Van Avermaet (CCC) a passé la semaine dernière en Ardenne, dans sa maison de vacances à Stoumont, en compagnie de cinq équipiers. "Cela faisait longtemps que nous ne nous étions pas vus", a expliqué le champion olympique. "C'était bien de stimuler l'esprit d'équipe tout en s'entraînant durement."

"Avec le coronavirus, nous avons tous vécu sur notre petite île", a expliqué Van Avermaet. "Cela me semblait chouette d'inviter les autres Belges de l'équipe et Michael Schär à venir s'entraîner durement ici. Une petite initiative, mais bonne pour l'esprit d'équipe. Cela faisait longtemps que nous ne nous étions pas vus ou avions roulé ensemble. Au total nous étions six, tout le monde a logé chez moi. C'était agréable."

Serge Pauwels, Guillaume Van Keirsbulck, Nathan Van Hooydonck, Gijs Van Hoecke et le Suisse Michael Schär ont donc été ses compagnons d'entraînement durant cette semaine, les Belges étant présents de lundi à mercredi et Schär jusque samedi.

Le groupe s'est entraîné durement, en particulier lundi (146 km, 2.876 mètres de dénivelé), mardi (166 km, 3.180 mètres de dénivelé) et mercredi (95 km, 2.489 mètres de dénivelé), a raconté le leader de l'équipe CCC. En tout, Van Avermaet a roulé 570 kilomètres, pour 10.881 mètres de dénivelé durant la semaine.

"C'était chouette de revoir tout le monde et s'entraîner ensemble, de se préparer à ce qui va suivre, car le calendrier va être chargé."

Contrairement à d'autres équipes, CCC n'organisera pas de stage d'équipe officiel en juillet. Van Avermaet se rendra en Italie. "Je ferai un stage en altitude du 14 au 30 juillet à Livigno. De là, je me rendrai aux Strade Bianche. Livigno est idéal pour s'entraîner en cette période. Même s'il fait chaud, tu as toujours la fraîcheur des montagnes. Je ne serai pas seul, des équipiers m'accompagneront et CCC nous mettra à disposition un soigneur et un mécanicien. Il y a en effet peu de temps entre le stage et les Strade Bianche (01/08), mais l'an passé, j'étais resté en stage en altitude à Saint-Moritz, puis je me suis rendu à la Bretagne Classic (il a terminé sixième, ndlr) et je n'avais pas apprécié cela. Tu dois aussi penser plus loin que les Strade Bianche, le Tour de France est aussi important", a conclu Greg Van Avermaet.