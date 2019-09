Grand Prix de Wallonie : Jasper Stuyven favori à sa propre succession à Namur (LIVE vidéo 15h15)

Stuyven s'impose au sommet de la Citadelle - GP de Wallonie - 12/09/2018 Jasper Stuyven (Trek-Segafredo) a été le véritable homme fort de la 59e édition du Grand Prix de Wallonie (1.1) qu'il a remportée mercredi au sprint à la Citadelle de Namur devant Dimitri Claeys (Cofidis) et le Français Warren Barguil (Fortuneo-Samsic). Récent 3e du Grand Prix de Québec et 2e de la Brussels Cycling Classic, Jasper Stuyven est resté, mercredi, en mode conquérant en pesant de tout son poids sur le Grand Prix de Wallonie. Quatre fois, au moins, le coureur de Trek-Segafredo a attaqué dans la finale de la course wallonne, disputée entre Blegny et la Citadelle de Namur sur 205,9 kilomètres. Son dernier assaut a été payant: Stuyven, qui n'avait qu'une victoire d'étape au BinckBank Tour à son palmarès de la saison, a doublé son capital en homme fort devant Dimitri Claeys et le Français Warren Barguil.