En 2019, Zdenek Stybar s’était imposé au sprint devant Wout van Aert et Greg Van Avermaet. Il tentera de défendre son titre avec Deceuninck - Quick-Step (qui n'aligne pas Julian Alaphilippe), mais le plateau sera encore très relevé. Wout van Aert, Greg Van Avermaet, Philippe Gilbert, Jasper Stuyven, Tiesj Benoot, Sep Vanmarcke, Oliver Naesen, Tom Pidcock, Matteo Trentin, Mathieu van der Poel, Davide Ballerini, Mads Pedersen... et bien d’autres encore !

La course, considérée par beaucoup comme la grande répétition avant le Tour des Flandres, retrouve son parcours classique avec des côtes comme l’Eikenberg, le vieux Kruisberg et le Paterberg avant le vieux Kwaremont.

Niki Terpstra et ses compagnons d'échappée © Belga

L'échappée du jour © Belga

Le début de l'épreuve a été animé par une échappée de douze coureurs : Niki Terpstra (Total Direct Energie), vainqueur en 2018, André Greipel (Israel Start-Up Nation), Taco Van der Hoorn (Intermarché - Wanty Gobert), Jonathan Milan et Marco Haller (Bahrain - Victorious), Alexys Brunel (Groupama - FDJ), Jelle Wallays (Cofidis), Lindsay De Vylder (Sport Vlaanderen - Baloise), Johan Jacobs et Lluis Mas (Movistar), Rasmus Tiller (Uno-X Pro Cycling Team) et Julius van den Berg (EF Education - Nippo).

Victimes d'une lourde chute à 120 kilomètres de l'arrivée, le sprinteur colombien Fernando Gaviria (UAE-Team Emirates), touché au poignet gauche, et l'Equatorien Jhonatan Narvaez (Ineos Grenadiers), ont rapidement été contraints à l'abandon.