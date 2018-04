Grand numéro de Peter Sagan qui remporte Paris-Roubaix, Van Avermaet 4ème

Le résumé de la course

Après plusieurs tentatives, le bon coup part peu après midi. Jelle Wallays (Lotto Soudal) et Ludovic Robeet (WB Aqua Protect Veranclassic) prennent la poudre d'escampette. Ils sont rejoints quelques kilomètres plus loin par Sven Erik Bystrom (UAE Team Emirates), Silvan Dillier (AG2R La Mondiale), Marc Soler (Movistar) et Jimmy Duquenoy (WB Aqua Protect Veranclassic). Dans un deuxième temps, Geoffrey Soupe (Cofidis), Jay Robert Thomson (Dimension Data) et Gatis Smukulis (Delko Marseille Provence KTM) font le saut avec l'avant de la course pour au final former un groupe de 9.

Dans l'entrée du premier secteur pavé (Troisvilles à Inchy), après 94 kilomètres de course, l'avance des fuyards est de 8 minutes. Deux chutes sont déjà intervenues dans le peloton. Greg Van Avermaet a déjà perdu l'un de ses lieutenants, le Suisse Stefan Küng. Une autre chute intervient dans le peloton, dans le secteur pavé. La chaussée est encore glissante et un homme perd l'équilibre, emmenant avec lui plusieurs coureurs. Le peloton est coupé en deux. Parmi les favoris, Greg Van Avermaet se retrouve distancé et doit fournir un effort pour revenir sur le groupe des favoris.

Dans le deuxième secteur de la journée, Michael Goolaerts se retrouve au sol. Le Belge est étendu par terre et les secours doivent intervenir. Ils procèdent à un massage cardiaque sur place avant d'évacuer le membre de l'équipe Vérandas Willems-Crelan vers l'hôpital de Lille.

La course est décousue, plusieurs leaders connaissent des soucis mécaniques mais le groupe des favoris aborde la Trouée d'Arenberg réuni. C'est l'équipe de Peter Sagan qui imprime le rythme. Dans la deuxième partie de cette difficulté, Mike Teunissen fait le forcing et prend quelques mètres d'avance. Philippe Gilbert le suit et semble très facile dans ce premier moment attendu de la course.

Derrière, on se regarde. Le duo prend seconde après seconde. Nils Politt sort à son tour pour rejoindre les deux hommes. La chasse est en cours. Trek accélère pour revenir sur le trio. L'augmentation de l'allure fait mal. Le champion de France Arnaud Démare, entre autres, est distancé et les favoris reviennent sur Philippe Gilbert.

Philippe Gilbert repris, c'est Zdenek Stybar qui tente sa chance. Le Tchèque accélère seul et reprend Marc Soler, qui n'arrive plus à suivre le rythme du groupe de tête. Les deux hommes font quelques kilomètres ensemble avant que le coureur de Quick-Step ne continue seul, à 65 kilomètres de la ligne. Il est repris quelques minutes plus tard.