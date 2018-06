Grammont n'accueillera pas les Championnats du monde de cyclisme en 2021

Grammont ne sera pas une ville hôte des Championnats du monde de cyclisme en 2021, car cela est hors de prix pour les autorités communales. La nouvelle a été annoncée par l'échevine des Sports de Grammont Véronique Fontaine (Open Vld) à la chaîne régionale TV Oost. "L'UCI demande 3 millions d'euros. Nous ne pouvons pas réunir ce montant en tant que petite ville."

Le conseil communal avait pourtant déjà composé un dossier volumineux et une feuille de route complète, rapporte TV Oost. Le final du mondial sur route serait une boucle locale de 17 kilomètres, avec un passage sur le Vesten et une arrivée sur le Chemin d'Enghien (Edingseweg). "C'est très douloureux," a expliqué Fontaine. "Nous avions proposé un beau parcours, y compris l'installation des tentes, etc. Nous étions déjà très loin dans l'idée. Nous savions que l'UCI demanderait une bonne somme, mais nous pensions que si nous travaillions ensemble avec les autres villes, Renaix, Audenaerde, etc, on y arriverait..."

Grammont paie 50.000 euros pour le passage du Tour des Flandres. Le passage du Tour de France l'année prochaine sera, lui, gratuit, déclare Tv Oost. "En septembre de cette année, après les Championnats du monde dans la ville autrichienne d'Innsbruck, l'UCI décidera où se tiendront les Championnats du monde. Après le retrait de Barcelone et de Copenhague, la Flandre sera de toute façon la seule candidate en lice. Pour l'étape du Tour, Anvers serait le point de départ et Louvain le lieu d'arrivée".