Grace Brown réussit un joli numéro pour remporter la Classique Bruges – La Panne, D’Hoore 3e... Grace Brown a remporté l’Oxyclean Classic entre Bruges et La Panne réservée aux dames jeudi au terme d’une course de 158,8 km marquée par le vent. L’Australienne a réussi un joli numéro de finisseur en plaçant une attaque seule face au vent à 10 km de l’arrivée. Avant cela, un groupe de 13 coureuses s’était détaché à l’avant en exploitant un coup de bordure à 35km du but. Parmi ces coureuses, les Belges Jolien D’Hoore et Lotte Kopecky. Cette dernière a d’ailleurs du faire un énorme effort pour intégrer in extremis ce groupe de tête. Une dépense d’énergie finalement inutile puisque Brown a été la plus maline dans ce final incertain en plaçant une attaque tactiquement impeccable. Derrière elle, la Danoise Emma Norsgaard a pris la 2e place en devançant Jolien D’Hoore et Lotte Kopecky au sprint. L’Australienne succède à Lorena Wiebes qui s’était imposée l’an dernier. Il s’agit de la première victoire en WorldTour pour la cycliste de l’équipe BikeExchange.