GP Samyn Dames : victoire de la championne de Belgique Lotte Kopecky

Lotte Kopecky s'est imposé au Grand-Prix Samyn chez les Dames. Emma Norsgaard, la Danoise, termine deuxième, l'Australienne Chloe Hosking complète le podium. La Belge a livré le sprint parfait pour s'offrir une victoire de choix.

Sur un parcours nerveux long de 92km autour de Dour, 20 coureuses se sont disputé la victoire au sprint. A ce jeu-là, c’est bien Lotte Kopecky qui s’est imposée en bondissant au bon moment dans les derniers mètres, alors qu’Emma Noorsgaard avait lancé les hostilités de loin dans un sprint en faux plat montant et vent de face. Jolien D’Hoore, autre espoir belge de victoire, a disparu dans le final. Il s’agit de la neuvième victoire de la carrière de Lotte Kopecky, sa première avec le maillot de championne de Belgique. "Le sprint s'est bien passé, j'avais le sentiment que je devais me préserver, je l'ai fait grâce à mes équipières. Norsgaard est partie trop vite. Je me sentais bien, j'ai commencé mon sprint au bon moment. C'était la première victoire avec ce maillot, première victoire au seine de ma nouvelle équipe, c'est un très bon début de saison. Je vais rentrer chez moi avec mon vélo, non pas avec la voiture," a déclaré Kopecky après la course. Emma Noorsgaard était très heureuse de sa deuxième place. "Lotte était la plus forte aujourd'hui, je ne suis pas déçue de ma deuxième place. On avait étudié le parcours, le but était de me mettre dans les bonnes dispositions pour le sprint. J'ai été à fond pour le sprint."