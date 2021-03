GP Samyn Dames : Un nom inédit au palmarès, mais lequel ? (LIVE vidéo 14h)

Le cyclisme reprend ses droits sur les routes wallonnes avec le Grand Prix Samyn. La RTBF vous propose de suivre la dixième édition féminine de la course hennuyère en direct vidéo dès 14h.



Chasse gardée de l’armada oranje (7 succès), le Samyn va couronner une nouvelle reine. Chantal Blaak-Van den Broeck, tenante du titre et trois fois lauréate, a décidé de faire l’impasse cette année. Aucune ancienne gagnante ne figurera au départ de Quaregnon. Le nom qui s’écrira au palmarès après 92,5 kilomètres et 15 secteurs pavés sera donc inédit.



Jolien D’hoore, dossard 1 dans le dos, et Lotte Kopecky porteront les espoirs d’un premier succès belge. La Gantoise pourra compter sur la toujours très solide équipe SD Worx pour contrôler la course.



Kopecky a rapidement trouvé ses marques chez Liv Racing et est désormais mieux entourée. Et son changement d’équipe n’a pas altéré sa forme. Après sa 4e place au Nieuwsblad, elle en est à 9 Top 5 consécutifs ! Série en cours.



Les deux Belges peuvent compter sur une bonne pointe de vitesse mais elles devront être attentives et ne pas louper le bon coup. Le Samyn sourit régulièrement aux audacieuses. En 9 éditions, on n’a assisté qu’une seule fois à un sprint massif.



Emma Jorgensen Norsgaard (Movistar, 2e de l’Omloop), Marlen Reusser (Alé BTC Ljubljana, 14e samedi), seront à tenir à l’œil. Comme le groupe Trek-Segafredo qui aligne trois filles rapides (Didricksen, Hosking, Paternoster) aux côtés de l’infatigable Audrey Cordon-Ragot.



A noter que comme souvent les stars néerlandaises du peloton, Anna Van Der Breggen (championne du monde), Annemiek Van Vleuten (championne d’Europe) et Marianne Vos (231 victoires au compteur) n’ont pas fait le déplacement dans le Hainaut.



Toute l'équipe FDJ Nouvelle Aquitaine Futuroscope a décidé de ne pas s'aligner sur l'épreuve en raison "d'une suspicion de cas de Covid au sein de l'équipe et dans l'attente des résultats".