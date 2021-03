Après une édition annulée en 2020, le GP de l’E3 revient ce vendredi sur nos routes pour sa 64ème édition ! La course, considérée par beaucoup comme la grande répétition avant le Tour des Flandres, retrouve son parcours classique avec des côtes comme l’Eikenberg, le vieux Kruisberg et le Paterberg avant le vieux Kwaremont. De Harelbeke à Harelbeke, le peloton va parcourir près de 204 kilomètres. Une course à suivre en direct sur les médias de la RTBF.

En 2019, Zdenek Stybar s’était imposé devant Wout van Aert et Greg Van Avermaet. Il tentera de défendre son titre avec Deceuninck - Quick-Step (qui n'aligne pas Julian Alaphilippe), mais le plateau sera encore très relevé. Wout van Aert, Greg Van Avermaet, Philippe Gilbert, Jasper Stuyven, Tiesj Benoot, Sep Vanmarcke, Oliver Naesen, Tom Pidcock, Matteo Trentin, Mathieu van der Poel, Davide Ballerini, Mads Pedersen... et bien d’autres encore !

