GP de l'Escaut : Marcel Kittel favori à sa propre succession (Live vidéo 15h15)

Ce mercredi se déroule la 106e édition du Grand Prix de l'Escaut (1.HC). Pour la première fois, le départ est donné juste de l'autre côté de la frontière, à Terneuzen, aux Pays-Bas. Après 200,4 kilomètres, l'arrivée sera, elle, jugée après trois tours d'un circuit local à Schoten. Double tenant du titre et détenteur du record du nombre de victoires (5), l'Allemand Marcel Kittel (Katusha) partira avec les faveurs des pronostics.

Après avoir laissé derrière eux l'Hôtel de ville de Terneuzen, les coureurs emprunteront le Westerscheldetunnel en direction de Borsele, où sera donné le départ officiel. Ils visiteront la Zélande, pour se présenter à la frontière belge à Putte avant de rejoindre Schoten pour l'explication finale au terme des trois circuits dans et aux alentours de la localité anversoise.

On saura alors si le nouveau parcours aura mis à mal la tradition selon laquelle un sprint massif couronne le vainqueur. Marcel Kittel n'est en effet pas par hasard le recordman avec cinq succès (2012, 2013, 2014, 2016 et 2017) devant Mark Cavendish et Petrus Oellibrandt (trois, chacun). Le vent, qui peut souffler très fort en Zélande, pourrait en effet venir perturber cette tradition.

Outre Kittel, d'autres sprinteurs seront évidemment présents au départ avec, entre autres, Pascal Ackermann et Erik Baska (Bora-Hansgrohe), Fabio Jakobsen et Alvaro Hodeg (Quick-Step Floors), Jens Debusschere et Moreno Hofland (Lotto-Soudal), Dylan Groenewegen (LottoNL-Jumbo), Phil Bauhaus (Sunweb), Arnaud Démare (FDJ), Adam Blythe (Aqua Blue Sport), Michael Van Staeyen (Cofidis), Timothy Dupont (Wanty-Groupe Gobert) ou encore Kenny Dehaes (WB-Aqua Protect).