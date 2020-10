GP de l'Escaut : le circuit des sprinteurs (LIVE vidéo 15h30)

Même amputé de son départ aux Pays-Bas et de sa première partie dans le vent néerlandais, en raison des mesures anti-coronavirus en vigueur chez nos voisins du nord, le Grand Prix de l’Escaut reste le paradis des sprinteurs. Le parcours est plat comme une sole meunière et recentré en région anversoise : l’épreuve se déroule uniquement en circuit (10 tours de 17,4 kilomètres chacun) autour de Schoten en région anversoise.

Le vainqueur des deux dernières éditions est absent : le Néerlandais Fabio Jakobsen se remet lentement de sa lourde chute au Tour de Pologne. Mais les hommes rapides ont coché la course dans leur agenda et on pourrait retrouver quelques protagonistes du dernier sprint du Tour de France une nouvelle fois à la bagarre. Parmi les favoris on peut en effet pointer quelques vainqueurs d’étapes de la Grande Boucle comme Sam Bennett (Deceuninck-Quick Step), le maillot vert vainqueur sur les Champs Elysées, Caleb Ewan (Lotto-Soudal), Alexander Kristoff (UAE Team Emirates), déjà vainqueur de ce Grand Prix de l’Escaut en 2015, ou encore Cees Bol (Team Sunweb) souvent placé mais jamais gagnant sur le Tour. Les Belges Jasper Philipsen et Tim Merlier pourraient aussi tenter de jouer leur carte.

Le 108e Grand Prix de l’Escaut, une course à suivre en direct vidéo sur Tipik et sur Auvio à partir de 15h30…