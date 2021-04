Le Grand Prix de l’Escaut est souvent considéré comme un mini-championnat du monde des sprinters. Vous pourrez suivre cette course – avec un final souvent chaotique – en direct vidéo dès 15h sur Tipik, Auvio et www.rtbf.be/sport.



Tous les grands noms du sprint – ou presque – se sont donnés rendez-vous à Schoten. A l’exception notable de Caleb Ewan, dernier vainqueur en date. Après Sanremo, l’Australien a fait l’impasse sur les classiques pour se préparer pour un défi de taille : disputer les trois grands tours.



Pour le reste, il ne manque pas beaucoup d'as de la dernière ligne droite. Sam Bennett (Deceuninck-Quick Step), 5 victoires cette année, sera épaulé par le revenant Mark Cavendish, triple vainqueur, et fera figure de favori.



Tim Merlier (Alpecin Fenix) et ses 3 victoires emmèneront une concurrence composée de Cees Bol (Team DSM), Giacomo Nizzolo (Qhubeka Assos) Elia Viviani (Cofidis), Timothy Dupont (Bingoal-WB), qui ont tous gagné une fois. On n’oubliera pas Pascal Ackermann (Bora-Hansgrohe), Aleksander Kristoff (UAE Team Emirates), Bryan Coquard (B&B), Nacer Bouhanni (Arkéa) ou Hugo Hofstetter (Israël Academy).



Parmi cette longue liste de prétendants, seuls le Cav' (2007, 2008 et 2011) et Kristoff (2015) ont déjà gagné. Le palmarès pourrait donc accueillir un nom inédit.



A moins d’une énorme surprise, on devrait assister à un sprint massif, la dernière échappée victorieuse remonte à 2005 et au succès de Thorwald Veneberg.

A noter l'absence de l'équipe Groupama-FDJ, avec son sprinteur Arnaud Démare, dont un membre a été testé positif au coronavirus tout récemment.



Attention aux conditions quasi hivernales (giboulées, routes glissantes, vent) qui pourraient compliquer la tâche des sprinters et, pour une fois dans cette course, profiter aux attaquants comme Edvald Boasson Hagen.

La vérité se trouvera au bout de la longue ligne droite (2 kilomètres) de Schoten.