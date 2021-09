GP de Denain : L'irrésistible Jasper Philipsen remporte sa 3e victoire en 5 jours

Jasper Philipsen (Alpecin-Fenix) a remporté le Grand Prix de Denain (1.Pro), son troisième succès en cinq jours à peine, mardi dans le nord de la France. Après 200,3 kilomètres au départ et à l’arrivée de Denain, et des passages par des secteurs pavés dans le final, le Belge s’est imposé au sprint devant Jordi Meeus (BORA-hansgrohe) et le Britannique Ben Swift (INEOS-Grenadiers).

C’est le troisième succès en trois courses pour Philipsen après avoir levé les bras au Championnat des Flandres vendredi et à Eschborn-Francfort dimanche. "C’est une super chouette victoire. Je ne m’attendais pas à faire un sprint avec cette échappée. Je n’avais plus beaucoup d’équipiers à la fin. Je suis content de m’être accroché pour sprinter dans le final et l’emporter", a-t-il déclaré à l’arrivée.

Trois Belges complètent le top 10 avec Kenneth Van Rooy (Sport Vlaanderen-Baloise) 8e, Piet Allegaert (Cofidis) 9e et Jens Debusschere (B&B Hotels p/b KTM) 10e.

Le suspense a été total jusque dans les derniers hectomètres car le trio de tête, composé du Belge Stan Dewulf (AG2R Citroën), du Polonais Michal Kwiatkowski (INEOS Grenadiers) et du Français Clément Davy (Groupama-FDJ), a vu le peloton revenir sur lui à moins d’un kilomètre de l’arrivée.

Voyant la meute revenir à ses trousses, Kwiatkowski a tenté sa chance en solitaire, en vain. Le bouquet du jour s’est donc joué au sprint. Plus véloce que le reste, Philipsen a signé la 13e victoire de sa carrière, la 8e en 2021 déjà.

Le natif de Mol, 23 ans, succède au palmarès à son équipier néerlandais Mathieu van der Poel, vainqueur en 2019 de la dernière édition au terme d’un solo d’une petite dizaine de kilomètres.