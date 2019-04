Gougeard vainqueur final du Circuit de la Sarthe, Vendrame gagne la dernière étape

Le Français Alexis Gougeard (AG2R La Mondiale) a inscrit son nom au palmarès de la 67e édition du Circuit de la Sarthe (1.1) vendredi au terme de la quatrième et dernière étape remportée par Andrea Vendrame (Androni Giocattoli-Sidermec). L'Italien a devancé le Français Kévin Ledanois (Arkéa-Samsic) dans un sprint à deux.

Un groupe de 7 coureurs, dont le Belge Kevin Deltombe (Sport Vlaanderen-Baloise), s'est rapidement détaché en début d'étape. Dixième au général, le Néerlandais Mathieu van der Poel (Corendon-Circus) a attaqué à près de 80km de la ligne. Vainqueur de la première étape, il est parvenu à faire la jonction.

A l'entame du dernier tour du circuit local, trois hommes, sans Van der Poel, se retrouvaient aux avant-postes et comptaient 55 secondes d'avance sur le peloton. Au terme d'une course de mouvements, ce sont finalement Vendrame et Ledanois qui se sont disputés la victoire d'étape. L'Italien de 24 ans a devancé son rival d'un vélo pour décrocher sa première victoire chez les pros. Le Français Romain Combaud (Delko Marseille Provence) a pris la troisième place, devant le Belge Jimmy Janssens (Corendon-Circus) et Mathieu van der Poel.

Gougeard, 26 ans, succède au palmarès à son compatriote Guillaume Martin, absent cette année. Ce succès est de bon augure pour le Français, lui qui sera dimanche au départ de Paris-Roubaix.