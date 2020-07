Golazo dévoile son calendrier de cyclocross 2020-2021

Après la publication du calendrier de la Coupe du monde de cyclocross la semaine passée, Golazo a présenté mercredi le calendrier définitif des cross que la société organise. Plusieurs épreuves ne seront plus disputées à leur date traditionnelle. Le calendrier adapté a été approuvé par Belgian Cycling et l'UCI. La saison internationale de cyclocross débutera le 26 septembre avec l'Ethias Cross de Lokeren.

Afin d'éviter la concurrence des courses de cyclisme sur route programmées à l'automne, le programme des trois premières manches de l'Ethias Cross a été adapté. A Lokeren et Kruibeke (10 octobre), les dames s'élanceront à 16h15 et les hommes à 17h30. A Beringen (17 octobre) le départ de la course féminine sera donné à 16h et celui de la course masculine à 17h15.

Le critérium de régularité disputé sous le nom de 'Trophée Cyclocross', l'ancien Trophée AP Assurances, débutera le 31 octobre avec le cross du Koppenberg à Audenarde. Le Trophée Cyclocross se terminera le jour de la Saint-Valentin avec le Brussels Universities Cross.

Comme la manche de Coupe du monde à Anvers n'aura pas lieu, le traditionnel Cross de l'Escaut, le samedi 12 décembre, comptera pour le Trophée Cyclocross.

Notons également le retour dans un classement du Jaarmarktcross à Niel, le 11 novembre. Cette épreuve fera partie du Superprestige.

. Calendrier de Golazo:

26.09.2020 Lokeren - Rapencross (Ethias Cross)

10.10.2020 Kruibeke - Poldercross (Ethias Cross)

17.10.2020 Beringen - b-mine Cross (Ethias Cross)

31.10.2020 Audenarde - Koppenbergcross (Trophée Cyclocross)

11.11.2020 Niel - Jaarmarktcross (Telenet Superprestige)

14.11.2020 Louvain - Stellacross (Ethias Cross)

28.11.2020 Courtrai - Urban Cross (Trophée Cyclocross)

12.12.2020 Anvers - Cross de l'Escaut(Trophée Cyclocross)

13.12.2020 Zonhoven - Kuilcross (Coupe du monde)

20.12.2020 Namur - Citadelle (Coupe du monde)

22.12.2020 Essen - CX Essen (Ethias Cross)

23.12.2020 Zonnebeke - Kasteelcross

29.12.2020 Loenhout - Azencross (Trophée Cyclocross)

30.12.2020 Bredene - Sylvestercross (Ethias Cross)

01.01.2021 Baal - GP Sven Nys (Trophée Cyclocross)

23.01.2021 Hamme - Flandriencross (Trophée Cyclocross)

03.02.2021 Maldegem - Parkcross (Ethias Cross)

07.02.2021 Lille - Krawatencross (Trophée Cyclocross)

13.02.2021 Eeklo - Meetjeslandcross (Ethias Cross)

14.02.2021 Bruxelles - Universities Cross (Trophée Cyclocross)

20.02.2021 Saint-Nicolas - Waaslandcross