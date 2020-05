Giulio Ciccone prive Thomas De Gendt du titre de "Star des Grimpeurs Virtuels"

L'Italien Giulio Ciccone (Trek-Segafredo) s'est adjugé la deuxième et dernière course du "Challenge des Stars", une épreuve virtuelle disputée par huit sprinteurs samedi et par huit grimpeurs ce dimanche. En finale, il a devancé sur le fil, au sprint, le Belge Thomas De Gendt (Lotto Soudal).

Sur les pentes du Stelvio virtuel (enfin, sur 2.9 kilomètres virtuels du Stelvio...) Thomas De Gendt (Lotto Soudal) a remporté son premier duel face au Polonais Rafal Majka (Bora-Hansgrohe), avant d'éliminer en demi-finale le Français Warren Barguil (Arkea-Samsic).

En finale, opposé à Giulio Ciccone (Trek-Segafredo), le baroudeur belge a longtemps mené les débats avant d'être rattrapé puis dépassé dans les derniers mètres par le grimpeur italien.

C'est au sommet du Stelvio, bien réel celui-là, que Thomas De Gendt a remporté l'un de ses plus beaux succès lors du Giro 2012.

Samedi, le titre de "Star des Sprinteurs" était revenu au Néerlandais Fabio Jakobsen (Deceuninck-QuickStep).