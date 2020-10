Giro: une dernière chance de déstabiliser Kelderman dans la montagne (LIVE commenté à 11h10)

Le peloton du Giro affronte la dernière étape de montagne au programme ce samedi entre Alba et Sestrière. Un parcours de 190 km qui ne ressemble plus que vaguement à l'étape initialement dessinée par les organisateurs.

Les coureurs auraient en effet dû se coltiner le Colle de l'Agnello puis celui de l'Izoard avant de gravir le Sestrière mais le refus des autorités françaises de transiter par l'Hexagone en raison du contexte sanitaire a forcé les organisateurs à trouver un plan B.

La course passera donc trois fois par le Sestrière samedi. D'abord par un versant long de 31,4 km à 4% pour ensuite franchir une ascension de 6,9 km à 7,2% à deux reprises.

Une version inévitablement plus light par rapport au programme initiale mais qui pourrait rester dans les jambes d'organismes éprouvés.

On l'a vu jeudi aux Laghi di Cancano et sur le Stelvio, le maillot rose Wilco Kelderman est un cran en dessous de son équipier Jai Hindley et du jeune leader d'Ineos Tao Geoghegan Hart qui pointent respectivement à 12 et 15 secondes de la première place. Enfin, l'Espagnol Pello Bilbao (+ 1:19) est lui aussi toujours en course.

Dimanche, les coureurs auront une ultime occasion de s'expliquer avec un contre-la-montre de 15,7 km dans les rues de Milan.