Giro: les puncheurs à l'affût pour anticiper les sprinteurs sur la 8e étape (direct commenté 10h30)

Au lendemain des bordures qui ont animé la 7e étape remporté par Arnaud Démare, le Giro d'Italia redémarre avec une 8e étape longue de 200km entre Giovinazzo et Vieste. Une épreuve que nous vous proposons de suivre en direct commenté dès 10h30.

Après 90 km complètements plats, le peloton va affronter des routes plus ondulées avec notamment le Monte Sant'Angelo (9,4 km à 6,2%). Les sprinteurs ne devraient toutefois pas avoir trop de difficultés à suivre avant d'aborder le circuit final. C'est là que les puncheurs auront l'opportunité d'anticiper avec un double passage dans la Via Saragat (1km) et ses passages à 17%. Il restera moins de dix kilomètres lorsque les coureurs franchiront cette ultime difficulté.

Maillot rose, le Portugais Joao Almeida ne devrait pas avoir de difficultés à conserver sa tunique de leader.