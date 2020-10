Giro: la 3e étape pour Caicedo au sommet de l'Etna, Vanhoucke brillant 3e, Thomas et Yates craquent déjà

L’Équatorien Jonathan Caicedo a remporté la 3e étape du Tour d'Italie lundi au sommet de l'Etna et de ses 18,6 km à 6,7%. Il s'est imposé en solitaire en devançant Giovanni Visconti et un séduisant Harm Vanhoucke.

Cette étape de 150 km aura fait des dégâts auprès des favoris. Tombé lors du départ fictif, Geraint Thomas a lâché prise à une vingtaine de kilomètres de l'arrivée pour accumuler un retard de plus de dix minutes. Autre favori, Simon Yates a lui aussi craqué et perdu plus de trois minutes.

