Alors que cette 19e étape devait constituer la plus longue étape de ce Giro 2020, les coureurs seront finalement exemptés d'une centaine de kilomètres ! Après les efforts consentis ces derniers jours, et au vu de la situation météo actuelle (froid et pluie) sur la région, des discussions ont eu lieu dès hier soir entre l'organisation et les coureurs et se sont poursuivies ce matin. Certains menaçaient même de ne pas prendre le départ si le (lourd) menu original de l'étape était conservé.

Au lieu des 259 kilomètres prévus entre Morbegno et Asti, il a finalement été décidé que les coureurs entameront leur journée par un trajet dans leur bus, avant de tout de même monter sur leur vélo et rouler la fin de l'étape. Le parcours proposé devrait néanmoins sourire aux sprinteurs, comme prévu, et laisser le nouveau maillot rose Wilco Kelderman (Team Sunweb) plutôt serein.

Ce début de journée n'est pas sans rappeler Milan-Sanremo 2013, quand la pluie, la neige et le froid avaient aussi eu raison de la course. Le premier Monument de la saison avait été raboté et les coureurs avaient aussi effectué une partie du parcours dans leurs bus et voitures d'équipe, avant la victoire (surprise) de Gerald Ciolek.